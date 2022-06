Padova-Palermo, Euganeo sold-out: respinta la richiesta di aprire altri settori

Nonostante il tutto esaurito all'Euganeo per la sfida tra Padova e Palermo, respinta la richiesta di aprire altri settori per i tifosi veneti

Tutto esaurito allo stadio "Euganeo" di Padova per l'andata della finale dei playoff di Serie C tra i biancoscudati e il Palermo. Sono 11468 i biglietti totali emessi dalla società veneta, di cui 3000 destinati ai tifosi palermitani. A fronte però dei diversi settori rimasti chiusi, la tifoseria padovana ha richiesto lo sblocco dei tagliandi anche per i suddetti settori. Come riporta Padovagoal, la richiesta è stata prontamente respinta dal club vista l'assenza in quelle parti di stadio di tornelli e videosorveglianza, mentre in altri settori non è presente una visibilità adeguata.