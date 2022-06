Padova-Palermo, apre la gradinata est all’Euganeo? Atteso il comitato sulla sicurezza

Giornata importante quella di venerdì per la finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo, con il comitato di sicurezza che andrà ad esaminare la richiesta di apertura della gradinata est dello Stadio Euganeo

La mattinata di venerdì sarà decisiva per l'apertura della gradinata est dello stadio Euganeo di Padova, in vista della finale d'andata dei playoff di Serie C tra i biancoscudati e il Palermo. Atteso infatti il comitato sulla sicurezza che andrà a decretare la decisione finale a due giorni dalla prima delle due gare decisive per l'approdo in Serie B di una tra Padova e Palermo.