Padova, Oddo: “Studiato il Catanzaro, vincerà chi sbaglia meno”

Le parole del tecnico del Padova, Massimo Oddo, alla vigilia della sfida playoff contro il Catanzaro

Mediagol ⚽️

Il Padova scalda i motori in vista dell'impegno di domani sera contro il Catanzaro, valido per la semifinale d'andata dei Playoff di Serie C. Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico biancorosso, Massimo Oddo, intervenuto in conferenza stampa.

"Recuperiamo un po’ di forze, rimangono da recuperare solo Busellato e Jelenic. Le sensazioni sono positive, io sono un positivo per natura. Ci siamo preparati bene e abbiamo dei rientri importanti che ci danno nuova linfa e freschezza. Ronaldo sta bene, domani decideremo se potrà giocare dal primo minuto, ultimamente non si è allenato molto per i problemi fisici che ha avuto, vediamo se giocherà dall’inizio o ci darà una mano a gara in corso. La squadra sta bene, c’è stata qualche difficoltà, anche per merito degli avversari, ma ci sono tante cose buone dalle quali dobbiamo ripartire. Sarà un campo caldo ma anche dove è bello giocare, ci darà motivazione, siamo in semifinale playoff e giocare queste gare è sempre bello. Ho a disposizione un gruppo di ragazzi che lavora bene e ha l’esperienza per gestire questi momenti.

Due battute anche sul match perso contro la Juve Stabia: "Siamo stati squadra anche con la Juve, abbiamo tirato in porta più di loro, se facevamo tre gol non c’era nulla da dire. Il risultato non deve offuscare la prestazione positiva che abbiamo fatto. Squadre più spensierate senza fattore campo? Non credo, tutti si giocano qualcosa di importante, bisogna essere bravi ad adattarsi alle varie situazione durante tutta la sfida e credo che il Padova abbia le qualità per farle. In questo momento abbiamo delle difficoltà sulla concretizzazione, ci abbiamo lavorato, la finalizzazione riguarda le individualità, un allenatore può allenare a creare palle gol non a segnarle".

Sul Catanzaro: "Ci sono momenti in cui segni ogni volta che tiri, altri in cui la palla non vuole saperne di entrare. Deve pensare a dare tutto, a uscire dal campo con la maglia sudata, i momenti negativi passano. Tutte le squadre hanno delle difficoltà, nel calcio vince chi sbaglia di meno, dobbiamo essere solidi, chi sbaglierà meno sicuramente vincerà questo mini torneo. Sappiamo le qualità del Catanzaro, hanno una coppia di attaccanti importante, Iemmello se fosse più continuo potrebbe giocare in serie A. Abbiamo studiato come giocano e ci faremo trovare pronti, dovremo essere lucidi, sereni ed umili. Busellato non è pronto, Jelenic è sulla via del recupero ma resta qui a lavorare sperando di averlo per la prossima. Gli altri sono tutti a disposizione”.