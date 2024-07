Oxford United-Palermo: info biglietti per assistere all’amichevole

Il test contro la squadra che milita in Sky Bet Championship è in programma al Kassam Stadium sabato 3 agosto.

Sono in vendita i biglietti per la gara amichevole tra Oxford United (squadra che milita in Sky Bet Championship) e Palermo, in programma al Kassam Stadium sabato 3 agosto alle 15:00 (ora locale). CLICCA QUI per acquistare i tagliandi.