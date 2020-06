Orlando: “Nuovo stadio e centro sportivo, vi dico tutto”

Parola a Leoluca Orlando.

Si è svolta nella giornata di ieri l’assemblea dei soci dell’SSD Palermo, a cui hanno partecipato il presidente del Palermo Dario Mirri, il padre Daniele, l’AD Rinaldo Sagramola e il rappresentante dell’azionariato popolare “Amici Rosanero”. Summit, all’indomani del quale, il numero uno del Palermo è intervenuto in conferenza stampa insieme al Sindaco Leoluca Orlando e all’ad Rinaldo Sagramola per affrontare svariati temi inerenti al presente e al futuro del Palermo: uno su tutti quello legato alla realizzazione della polisportiva e del centro sportivo rosanero. Ad aver preso parola, soffermandosi sull’argomento ai microfoni dei cronisti presenti, è stato proprio il primo cittadino del capoluogo siciliano.

“E’ già pronta la delibera di concessione dell’impianto alla società. Noi abbiamo ritenuto come giunta di manifestare la volontà di mettere a gara la concessione del diritto di superficie come hanno fatto altre città d’Italia, ma con un problema che deriva dal fatto che la proprietà dello stadio non è del Comune. Abbiamo un’intesa con il governo regionale per pervenire ad un avviso che dia in concessione il diritto di superficie e non l’utilizzo dell’immobile. Come sappiamo l’utilizzo della superficie ha ovviamente una maggiore consistenza quindi mette in maggiore sicurezza la società che, eventualmente, se lo dovesse aggiudicare. Per quanto riguarda gli impianti sportivi noi ne abbiamo già costruiti, anche se qualcuno sarebbe da rimettere a posto, però tutte quelle aree che c’erano nel piano regolatore vigente sono tutti state occupate. L’ipotesi che era stata recentemente prospettata era troppo costosa perchè si trattava di rimuovere una serie di impianti di alta tensione, ma posso dire che se il centro sportivo sorge ai confini di Palermo piuttosto che dentro la cinta della città non sono né geloso né invidioso, anzi è anche un modo utile a coinvolgere la realtà metropolitana. Preferisco che si faccia fuori città piuttosto che dire “a Palermo o niente”.