Orihuela: “Serie B campionato tattico. Brunori? Top player, Sergio Ramos e Godin…”

"La differenza principale tra il calcio sudamericano ed italiano è la preparazione in Europa è migliore. La Serie B è prevalentemente tecnico-tattica, questo è l’aspetto che devo attenzionare di più per entrare in questo nuovo mondo. Brunori? Un grandissimo giocatore, molto tecnico. Lo ammiro molto. Uruguay grande tradizione di difensori centrali, il mio idolo resta Sergio Ramos ma ammiro molto i connazionali Rajuco, Jumenez e Godin. Giocare in Europa aumenta le chances di confrontarsi con grandi squadre e giocatori top, quindi é un’opportunità importante per la mia crescita individuale".