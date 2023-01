Orihuela: “Qui grande tradizione di uruguaiani. Cavani ed Hernandez top, Varela…”

Conferenza stampa di presentazione per Renzo Orihuela, difensore uruguaiano proveniente dal Montevideo City, club nella galassia City Football Club. Il calciatore classe 2001 è il primo acquisto della sessione invernale della campagna trasferimenti messo a segno dal binomio dirigenziale del club du viale del Fante composto dal direttore sportivo Leandro Rinaudo e dal polo manageriale di riferimento dell'area scouting della holding Luciano Zavagno. Di seguito le dichiarazioni del centrale di difesa.

"Sono consapevole che c’è una grande tradizione di giocatori uruguaiani che hanno indossato la maglia del Palermo, grandi campioni come Cavani ed Hernandez, anche Ignazio Lores Varela che é un mio amico. Tutti hanno avuto grande successo qui e spero che i loro trascorsi portino bene anche a me. Conosco Bergessio c’è ottimo rapporto, abbiamo giocato insieme e mi ha parlato molto bene della Sicilia anche se lui ha giocato nella squadra rivale storica del Palermo, il Catania. Ho il doppio passaporto in virtù delle origini italiane di mio nonno".