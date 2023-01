Orihuela: “Mie caratteristiche? Sergio Ramos modello. Accardi simbolo, orgoglioso…”

Renzo Orihuela si presenta all'ambiente Palermo . Il neo difensore rosanero - arrivato in Sicilia nell'attuale sessione di calciomercato invernale - è intervenuto in conferenza stampa. Tra le tante tematiche affrontate, l'ex Montevideo City si è così espresso sulle sue caratteristiche. Di seguito, le dichiarazioni di Orihuela .

"Fisicamente sto bene, mi sto allenando al massimo, in Uruguay mi sono fermato il ventisei novembre. Quando il mister riterrà opportuno sarò pronto a giocarmi le mie chance. Sono un difensore centrale, posso giocare sia a destra che a sinistra, sua in una linea difensiva a tre che a quattro. Le mie caratteristiche sono l’aggressività in marcatura e la capacità di uscire palla al piede. Ho scelto la maglia numero quattro perché è quella storicamente scelta da Sergio Ramos mio idolo e modello nel ruolo. So che la indossava Accardi, palermitano un uomo simbolo e beniamino dei tifosi. Sono orgoglioso di questo e cercherò di onorarla al meglio"