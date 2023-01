Orihuela: “Giocare contro Bari? Corini valuterà. Palermo grande tradizione, in A…”

Giornata di presentazione in casa Palermo dove, questa mattina, il neo acquisto rosanero Renzo Orihuela è intervenuto nella consueta conferenza stampa del Renzo Barbera. Il calciatore, arrivato in Sicilia nell'attuale sessione di calciomercato, ha parlato di obiettivi e ambizioni presenti e future. Di seguito le parole del difensore uruguaiano:

"Giocare contro il Bari? Fisicamente mi sento pronto e mi sto allenando al massimo, poi sarà il mister a valutare quando sarà il momento giusto. L’importante è iniziare a giocare e mettere minuti nelle gambe, anche se non subito da titolare. Ero piccolo quando il Palermo giocava da protagonista in Serie A, ma ricordo le gesta in rosanero di Cavani ed Hernandez, sono consapevole di essere arrivato in un club dalla grande tradizione calcistica, questo aumenta la mia determinazione e la voglia di fare bene in questa piazza."