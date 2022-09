Nottingham Forest, Rogers: “Palermo? Bella sfida contro una squadra forte”

"E' stata davvero una bella sfida e una buona opportunità per i ragazzi di mettere in mostra le loro capacità e confrontarsi con una forte squadra di Serie B come il Palermo". Lo ha detto Dave Rogers, come riportato dal Nottingham Forest sul proprio sito di riferimento. Il tecnico che ha guidato ieri la compagine inglese in occasione dell'allenamento congiunto con il Palermo, test terminato 1-0 per i rosanero grazie alla rete messa a segno nel secondo tempo da Edoardo Soleri, ha analizzato la prova offerta dalla squadra.