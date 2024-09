Norvegia-Italia U21: Desplanches dal 1′, probabili formazioni e dove vederla in tv

La gara valevole per la nona giornata del girone di qualificazione agli Europei del 2025 è in programma alle ore 18:30 a Stavanger.

Mediagol ⚽️ 10 settembre 2024 (modifica il 10 settembre 2024 | 13:22)

A Stavanger, l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata affronterà la Norvegia nella nona giornata del girone di qualificazione agli Europei del 2025: fischio d'inizio alle ore 18:30. Gli azzurrini torneranno in campo dopo il 7-0 conquistato lo scorso 5 settembre contro San Marino. Un test importante per Desplanches e compagni, chiamati a confermare quanto di buono fatto nelle ultime gare. Fin qui, la squadra di Nunziata - ancora imbattuta - ha conquistato cinque vittorie e tre pareggi; appena tre i gol subiti dal portiere del Palermo, ventitré le reti messe a segno.

L'Italia, dunque, si giocherà questo pomeriggio una buona fetta di qualificazione: la nazionale guidata da Jan Peder Halland ha tre punti in meno degli Azzurrini, ma una partita in più da giocare come l'Irlanda. "Ci aspetta un avversario totalmente diverso rispetto a San Marino - ha spiegato il tecnico Nunziata -. Troveremo una squadra organizzata, con buoni giocatori: sarà una partita dura e difficile, ma da giocare come abbiamo fatto tutte le altre, con intensità, voglia e determinazione nel raggiungere un obiettivo per noi molto importante. Sapevamo che sarebbe stato un girone difficile, con tante buone squadre. Dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo, che è quello di andare all'Europeo".

Per l'occasione, Nunziata dovrà fare a meno di Prati e Fazzini, c'è invece Tommaso Baldanzi. "Dispiace aver perso due giocatori importanti, ma ce ne sono altri che se chiamati in causa sapranno fare bene. L'idea è quella di cambiare qualcosina, ma abbiamo ancora un allenamento a disposizione per valutare". Il tecnico, dunque, punterà ancora una volta sul 4-3-1-2. Davanti a Desplanches, Coppola (o Ghilardi) e Pirola dovrebbero comporre il tandem di centrali difensivi; Savona e Ruggeri agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, spazio con ogni probabilità a Bove, Bianco e Ndour, con Fabbian sulla trequarti a supporto di Esposito e Gnonto.

LE PROBABILI FORMAZIONI — NORVEGIA U21 (4-3-3): Tangvik, Edh, Hjelde, Ostrom, Lovik; Hansen, Arnstad, Aasgaard; Orjasaester, Mvuka, Jatta. Allenatore: Jalland.

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Savona, Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove, Bianco, Ndour; Fabbian; Esposito, Gnonto. Allenatore: Nunziata.

DOVE VEDERE NORVEGIA-ITALIA U21 IN TV — Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 2. In alternativa è possibile scaricapire gratuitamente l'app di Rai Play su tutte le piattaforme e seguirla in streaming.