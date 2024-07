Nikolaou al Palermo, lo Spezia saluta l’ex capitano: “Grazie Dimitrios”

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Dimitrios Nikolaou è un nuovo calciatore del Palermo. Il difensore greco, che ha già lavorato con il tecnico Alessio Dionisi ad Empoli, è approdato in rosanero a titolo definitivo, firmando un contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 2028. Di seguito, il comunicato diramato dallo Spezia, che ringrazia così l’ormai ex capitano:

“Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo al Palermo F.C., le prestazioni sportive del difensore Dimitrios Nikolaou. Il Club ringrazia il calciatore greco, protagonista in maglia bianca per 112 volte, per l'impegno profuso in onore della causa aquilotta nelle ultime tre stagioni, diventando anche capitano nello scorso campionato di Serie B. A Nikolaou vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera”.