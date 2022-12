Nedelcearu: “Vittoria contro il Cagliari fondamentale. A Brescia per vincere”

"Cagliari? Una partita difficile, ma soprattutto importante che siamo riusciti a vincere. Era fondamentale per noi, per andare avanti dopo i quattro risultati positivi di fila. L'importante è continuare con questo spirito e andare a Brescia a vincere. Finiamo questo campionato in maniera ottima per riprendere dopo ed andare avanti".

"E' stata la settimana più difficile della mia vita, ma ringrazio il mister e tutti i miei compagni, perché ognuno di loro mi ha aiutato in questa situazione difficile. A Ferrara ho deciso di andare in campo perché questo è il mio lavoro. Nella vita può succedere qualsiasi cosa, ma è importante essere forti. In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi da parte dei tifosi, dai miei compagni, dallo staff. Tutti mi stanno vicino sempre. Voglio ringraziare i tifosi, la società, mi sono stati vicino. Volevo ringraziare i tifosi a cui non sono riuscito a rispondere. Grazie mille per il vostro affetto".