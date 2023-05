Nedelcearu: “Playoff ad un punto, daremo tutto. City Group top”. E sul futuro…

Le dichiarazioni rilasciate dal centrale rosanero in vista della sfida contro la Spal, in programma sabato al "Renzo Barbera".

"I playoff sono ad un punto, noi vogliamo dare tutto per raggiungere il nostro obiettivo". Lo ha detto Ionut Nedelcearu, intervistato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero. Diversi i temi trattati dal difensore del Palermo, che ha tracciato un bilancio della sua prima stagione in rosanero: dagli obiettivi stagionali della squadra di Eugenio Corini, reduce dall'ennesimo pareggio ottenuto in campionato contro il Como, al suo rapporto con la città. Ma non solo...