Nedelcearu: “Orgogliosi di far parte del City Group. Tifosi top” E sul Barbera…

Parola a Ionuț Nedelcearu . E' scoccato il sesto giorno del ritiro in Trentino Alto-Adige del Palermo in quest'estate 2023 che vede sempre più vicino l'inizio del prossimo campionato di Serie B . Il difensore rosanero è intervenuto tramite i canali ufficiali del club di Viale del Fante per commentare questa prima settimana di allenamenti in quel di Ronzone, con uno sguardo al prossimo torneo:

"In questa settimana sono arrivati nuovi acquisti ed è sempre un bene per la squadra. La concorrenza aiuta ad alzare il livello e insieme possiamo raggiungere l'obiettivo. La Serie B è difficile, ci può essere spazio per tutti. Per questo motivo dobbiamo sempre farci trovare pronti, quando il mister decide di schierarci in campo. Siamo orgogliosi di far parte della famiglia del City Football Group e di questo progetto importante, molto stimolante. I nostri tifosi sono fantastici. L'anno scorso sono stati molto vicino alla squadra e meritavano qualcosa in più. Il prossimo anno vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Spero ci siano tanti abbonati, perché il 'Renzo Barbera' pieno ti aiuta sempre. Il pubblico è il nostro dodicesimo uomo in campo e questo è molto importante per noi."