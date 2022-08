Nedelcearu: “Ho parlato molto con Puscas. Marconi? Siamo in sintonia. Brunori…”

Parola a Ionut Nedelcearu . Il difensore ex Crotone , tra i nuovi acquisti del calciomercato del Palermo , è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara dei rosanero contro l' Ascoli . Arrivato dopo una stagione con la maglia rossoblu in Serie B , conclusa con la retrocessione, ha collezionato 36 presenze e 2 gol in totale con i calabresi. Buon inizio di campionato per il centrale romeno, ormai punto fermo del terzetto difensivo di Eugenio Corini . Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il mio lavoro è quello di non prendere gol. Quando riesco a segnare posso solo essere felice. Ho parlato con Puscas, è mio amico e ha giocato qua. Puscas mi ha detto cose positive, mi chiede sempre come mi trovo qua. Puscas è stato davvero bene qua. Mi sento in sintonia con Marconi, abbiamo bisogno di crescere. Nel secondo tempo col Bari abbiamo lasciato troppo campo a loro, anche il mister l'ha notato. Abbiamo bisogno di lavorare per migliorarci quotidianamente. Brunori? Conoscete meglio di me Brunori per quanto ti buono ha fatto l'anno scorso. Brunori è un attaccante forte che ama aiutare la squadra. Farà di certo tanti gol anche in questa stagione"