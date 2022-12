Nedelcearu: “Felice qui, siamo una grande famiglia. Tifosi meritano di più della A”

"Un gruppo forte, siamo una grande famiglia. Mi sento bene, sono felice di essere in questo gruppo e di lavorare qua. Penso solo al nostro obiettivo e a dare il massimo. Palermo è una città fantastica dove c'è tutto: il mare, il centro storico. E' una città grande. Anche la mia famiglia è venuta qua, si è trovata molto bene. Sono contento di essere qua in una città così bella, con un clima bellissimo anche a dicembre. I tifosi sono fantastici, ci seguono anche in trasferta. Sono incredibili.Questo pubblico secondo me merita qualcosa di più, anche della Serie A. Noi quest'anno speriamo di raggiungere il nostro obiettivo ed il prossimo anno andare più avanti