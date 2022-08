Nedelcearu: “Crotone? Anno difficile, preferisco non parlarne. A Palermo sto bene”

Buon inizio di campionato per il Palermo , quattro punti nelle prime due gare contro Perugia e Bari . Impatto positivo anche per i diversi nuovi acquisti rosanero, tra cui il difensore romeno Ionut Nedelcearu . Arrivato dal Crotone , il classe 1996 ha conquistato subito il posto da titolare già dalle prime amichevoli precampionato, dimostrando sicurezza e affidabilità nel terzetto difensivo di Corini . Nella settimana di preparazione alla gara casalinga con l' Ascoli, Nedelcearu è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"E' stato un anno difficile a Crotone, per me è passato e non mi piace parlare del passato. Preferisco parlare del Palermo e del mio futuro. Qua ho trovato un bel gruppo e una bella società dove mi sento bene. Qua posso dimostrare il mio valore, quello che è successo l'anno scorso non è stato bello. Voglio aiutare la squadra. Roma? Sono stato vicino a molte squadre in passato, non mi piace pensare a questo. Corini? Stiamo lavorando, io sono a disposizione del mister per imparare e migliorarmi".