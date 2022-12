Nedelcearu: “Anno difficile, grato al Palermo per la forza e il sostegno”

Sono state settimane difficili per Ionut Nedelcearu. Il difensore del Palermo ha dovuto affrontare la prematura scomparsa del padre, avvenuta pochi istanti prima della sfida tra i rosanero e la Spal. L'ex Crotone però ha deciso di rimanere in campo per aiutare la squadra a Ferrara, nel match conclusosi poi 1-1. Il difensore, ormai colonna portante dello scacchiere di Corini, ha collezionato finora 18 presenze in Serie B, praticamente sempre in campo.