Nasce il Palermo di Baldini: 4-2-3-1 e rebus trequartista. Luperini dietro la punta

La squadra si è ritrovata ieri allo Sport Village di Tommaso Natale, nel pomeriggio le prime prove con il 4-2-3-1

Da un lato, Luperini ha agito da rifinitore, alle spalle di Brunori , con Silipo esterno di destra e Soleri largo sulla sinistra. L’altro schieramento, invece, ha visto Valente schierato qualche metro più avanti sulla fascia destra, con Floriano a sinistra. In mezzo, Fella , alle spalle del giovane Corona . Dunque, "sulla trequarti sembra 'dominare' l’ipotesi degli esterni a piede invertito, dato che l’unico mancino del lotto (Silipo) ha giocato a destra, mentre Floriano ha sempre preferito giocare a sinistra per rientrare sul destro", si legge.

Per quanto riguarda la difesa, Perrotta è stato schierato da terzino sinistro nella linea a quattro, con Almici a destra, Lancini e Peretti (e poi Somma) in mezzo. Dall’altro lato, la linea a quattro era composto da Doda, Accardi, Marconi e Crivello. In mediana, due le coppie: Odjer-Mauthe e De Rose-Dall'Oglio. "La seduta pomeridiana è terminata con un abbraccio di gruppo in campo, un primo segnale di come Baldini voglia far andare le cose con tutti i calciatori", conclude.