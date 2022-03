Nardini: “Testa ai playoff, arriviamo più in alto possibile”. E su Brunori…

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore in seconda, Mauro Nardini, al termine della sfida Palermo-Taranto

"Veniamo da un periodo un po' negativo, ma io metto in ballo anche gli episodi. Noi dobbiamo dare continuità in queste ultime quattro partite. Dobbiamo arrivare più in alto possibile per avere più possibilità di approdare in finale playoff". Lo ha detto Mauro Nardini , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". L'allenatore in seconda ha analizzato la prestazione offerta dal Palermo , reduce dalla vittoria conquistata contro il Taranto .

"In questo mese ci è mancato qualcosa, non dobbiamo nasconderci. Dobbiamo presentarci ai playoff in maniera positiva. Con la Fidelis Andria, con il Potenza e la Paganese abbiamo perso punti. In questo periodo sono mancate le prestazioni che non ci hanno permesso di vincere. Oggi abbiamo dimostrato di essere un gruppo mentalmente forte. Noi dobbiamo giocare con queste caratteristiche, se ci manca la fase di pressione facciamo fatica - ha proseguito Nardini -. Non perché siamo scarsi, ma perché chiunque non pressa va in difficoltà. Dal primo minuto oggi siamo andati in pressione alta. I ragazzi in campo si motivavano in tal senso per dimostrare che facendo un determinato tipo di gioco possiamo trarre beneficio. Questa logica ci può portare a risultati positivi. Luperini, Brunori e De Rose sono giocatori fondamentali, ma siamo contenti anche di altri calciatori che si danno da fare e che danno sempre il massimo. In campo si va in undici, avere giocatori così bravi è un aiuto per la squadra. De Rose e Luperini hanno esperienza, vedere giocare Brunori invece è un piacere. Se pagassi il biglietto vedere giocare Brunori mi ripagherebbe della spesa. Altri giocatori sono meno in vista ma comunque fondamentali per la squadra".