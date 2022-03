Nardini: “Siamo tranquilli, ma non sottovalutiamo il Taranto. Vogliamo continuità”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del vice di Silvio Baldini, Mauro Nardini, alla vigilia della sfida contro il Taranto

Archiviato l'amaro pareggio contro la Paganese e rientrato l'allarme per il possibile rinvio della sfida a causa dei casi di positività al Covid tra le file del Taranto , il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare i pugliesi nel recupero di campionato in programma domani pomeriggio al "Barbera". Un impregno presentato alla vigilia dal vice di Silvio Baldini, Mauro Nardini, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

"Abbiamo fatto due allenamenti, i ragazzi hanno parlato tra di loro. La qualità dell'allenamento è alta. Noi siamo tranquilli, è importante l'atteggiamento dal primo minuto. Avere un atteggiamento propositivo e far vedere sin dai primi minuti che giochiamo in casa e che siamo una squadra forte. Come prima cosa dobbiamo essere quelli di tre partite fa come ad Avellino, in cui siamo entrati in campo senza la paura di sbagliare. Dobbiamo avere questo atteggiamento. Formazione? Dobbiamo aspettare domani. Taranto fermo da tre settimane? Potrebbe essere un vantaggio per loro aver recuperato energie. Noi cerchiamo di trovare continuità, potrebbe essere un vantaggio affrontarli domani perché veniamo da tre partite in cui la gente ha notato che non eravamo quelli di prima. Per noi a livello emotivo domani deve essere una grande cosa poter giocare".