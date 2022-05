Nardini: “Semifinale meritata, FeralpiSalò squadra forte. Ritorno e diffidati…”

Le dichiarazioni di Mauro Nardini, vice allenatore del Palermo, pochi minuti prima del fischio d'inizio della gara con la Feralpisalò

Pochi minuti e sarà Feralpisalò-Palermo allo stadio "Lino Turina", gremito di tifosi rosanero. La compagine siciliana approda in semifinale dei playoff di Serie C dopo aver eliminato la Virtus Entell a, lombardi invece che a sorpresa hanno superato la Reggiana . Negli attimi precedenti al fischio d'inizio del match, fissato per le 21, il vice allenatore del Palermo Mauro Nardini , è intervenuto ai microfoni di Eleven Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ci siamo meritati questa semifinale. Affrontiamo una squadra forte come noi con dei nomi grossi. Il due a due è meritatissimo. La Feralpisalò gioca bene a calcio e sta facendo dei bei playoff. Prendiamo questa partita con grande sacrificio ed umiltà. Ce la metteremo tutta per passare il turno. Se andiamo a vedere la squadra, l'altra volta la partita è cambiata in base ai sostituti. Non esistono panchinari qua, sono tutti titolari pronti ad entrare al momento giusto. Sono partite ravvicinate in cui c'è bisogno di una ricarica mentale. È molto importante trovare le motivazioni giuste. Calcoli per i diffidati? Non ne facciamo, andiamo in campo con serenità consci di questo handicap. Gli oltre 28mila biglietti già staccati per il ritorno? I nostri tifosi ci danno una carica notevole. Questa risposta vuol dire che noi abbiamo creato interesse ed emozione. Abbiamo bisogno del sostegno dei palermitani".