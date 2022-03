Palermo, Nardini: “Potenza ottima squadra, noi bravi a crederci. Bari ed Avellino…”

Le dichiarazioni di Mauro Nardini, vice di Silvio Baldini sulla panchina rosanero, intervistato al termine del match del girone C di Serie C, Potenza-Palermo, terminato 2-2

"Gara dai due volti, anche perché tu vieni a giocare qua pensando di trovare una squadra inferiore. In C in realtà lo sappiamo si può perdere anche con le squadre di basso livello anche se secondo me il Potenza è un'ottima squadra. Nel momento in cui abbiamo attaccato abbiamo subito il primo gol e poi il gran gol nella ripresa. Noi abbiamo reagito, i ragazzi ci hanno messo il cuore e l'anima. Ci teniamo questo due a due stretto vista come si era messa la partita. Queste gare sono le più difficili, giochi contro squadre che danno l'anima. Per noi non è stato facile in un campo sintetico in cui non siamo abituati. E' un punto che va anche bene visto per come era andata. Se dobbiamo arrivare in alto però queste partite dobbiamo vincerle. I giocatori hanno dato il massimo, mancava cattiveria e convinzione nel primo tempo. Nella ripresa ci siamo resi conto di poterla ribaltare e abbiamo dato tutto. Il Bari ha attraversato un momento difficile, l'Avellino ha perso con noi. Non è facile giocare, queste squadre sono una mina vagante. Dobbiamo pensare in alto, il mister sarà bravo a far quadrare la squadra per il resto del campionato".