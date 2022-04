Nardini: “Litigio De Rose-Marconi? Adrenalina a mille, succede. Lancini recuperato”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Nardini, vice di Baldini, alla vigilia di Palermo-Picerno in programma domenica al Barbera alle 14.30

Prima di poter fare calcoli, il Palermo di Silvio Baldini , in questo caso gestito dal vice Mauro Nardini data l'indisponibilità del tecnico toscano positivo al Coronavirus , ha di fronte l'ostacolo Picerno . Gara da non sottovalutare contro un avversario che, nello stesso recupero di Serie C in cui i rosa hanno calato il pokerissimo al Taranto di Laterza, hanno recuperato ben due reti contro il Campobasso vincendo poi 3-2. Dopo pochi giorni ricomincia il cammino del Palermo , sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria contro il Taranto per 5-2 che ha ridato speranza alla tifoseria rosanero sul raggiungimento di traguardi più importanti. L'obiettivo di terminare la regular season tra le prime quattro classificate del girone C è diventato più papabile, con l' Avellino ed il Monopoli sopra i rosanero di pochissimi punti. Queste le dichiarazioni di Nardini alla vigilia del match in programma al "Barbera" alle 14.30:

"Siamo collegati con il mister durante gli allenamenti, il nostro match analyst riprende tutto e poi gira le immagini a Baldini. C'è inoltre la collaborazione di Mario Santana e Mattia Baldini, quando non c'è il mister ognuno ha il suo compito per poi congiungerci per fare un ottimo allenamento. Se non c'è il mister non cambia, i ragazzi si impegnano lo stesso. Lancini? Ha recuperato per domani, l'unico in forse è Dall'Oglio perché ha preso un colpo alla coscia ma in ogni caso è squalificato quindi non potrebbe essere della partita. Battibecco Marconi-De Rose? Bisogna pensare che appena finisce la partita l'adrenalina è sempre a mille, capitano queste cose. Picerno ottima squadra, viene da una vittoria nel derby che ha ribaltato. Il fatto che sia in zona play off vuol dire qualcosa. Reginaldo, Parisi sono giocatori che possono fare la differenza. Noi sappiamo il nostro valore, non dobbiamo avere troppi pensieri".