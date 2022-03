Nardini: “La squadra ha autostima, episodi sfavorevoli. Baldini e Brunori…”

Le dichiarazioni di Mauro Nardini, vice allenatore del Palermo, alla vigilia della gara casalinga contro il Taranto, valida per il recupero della 22a giornata del girone C di Serie C e in programma domani, 30 marzo, alle 14:30

Mauro Nardini, vice allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara casalinga dei rosanero contro il Taranto. Dopo tre pareggi consecutivi, contro Fidelis Andria, Paganese e Potenza, il Palermo ha bisogno di tornare a vincere per rimanere incollato alle prime posizioni della classifica in vista dei playoff. La compagine siciliana si trova attualmente al sesto posto con 54 punti, a cinque lunghezze di distanza dall'Avellino terzo. Di seguito le dichiarazioni del secondo di Silvio Baldini:

"La squadra non ha perso entusiasmo, a volte ci sono difficoltà oggettive e magari subisci degli episodi sfavorevoli. Certe partite si mettono in un modo che per poi ribaltarle non è facile. L'autostima la squadra l'ha! Le ultime partite saranno delle finali play off, a volte mettere troppa autostima ti può andare anche contro. Siamo una grande famiglia, i ragazzi hanno voglia. Ogni domenica Brunori segna, la squadra c'è. Domenica ha ribaltato il risultato, poi da un episodio è nato il pareggio. Anche a Potenza abbiamo fatto 3 gol negli ultimi 20 minuti (uno in fuorigioco). Purtroppo in queste tre partite gli episodi non ci sono stati favorevoli, la squadra ha autostima. Il mister inculca ai ragazzi la mentalità vincente, non vedo un rilassamento da parte del gruppo. Possiamo far bene".