Nardini: “Io in panchina al ‘Barbera’? Che emozione. Dedico la vittoria a Baldini”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Nardini, vice di Baldini, al seguito della vittoria del Palermo sul Taranto per 5-2 in Serie C

Il Palermo ha asfaltato il Taranto con un netto 5-2 servito dalle doppiette di Luperini e Brunori ed infine chiuso dalla firma di Soleri. L'italo-brasiliano numero 9 ha messo a segno la sua rete numero 21 diventando il capocannoniere della Serie C insieme a Moro del Catania. Prende la parola in sala stampa Mauro Nardini, tecnico rosanero in seconda presente sulla panchina contro il Taranto vista la positività al Covid-19 del mister Silvio Baldini. Queste le sue dichiarazioni:

"Oggi ero emozionato, andare in panchina in uno stadio così mi ha fatto emozionare. Mi dispiace per l'assenza del mister, a Carrara mi era già capitato e anche lì avevo vinto in occasione di alcune squalifiche di mister Baldini. Oggi è la quinta o sesta panchina nei professionisti e ha portato bene. Io ho quasi sessant'anni e provare un'emozione così in uno stadio così è troppo bello per chi fa il nostro lavoro. Devo ringraziare il mister che mi porta con lui. Io dedico a Baldini questa vittoria perché per me è una persona importante".