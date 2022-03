Nardini: “Gruppo unito, abbiamo bisogno dei tifosi. Bene ad Avellino, ma poi…”

Le dichiarazioni di Mauro Nardini, vice allenatore del Palermo, alla vigilia della sfida di Serie C tra i rosanero e il Taranto, in programma domani, 30 marzo, alle 14:30

Archiviato il deludente pareggio esterno contro la Paganese, il terzo di fila per il Palermo, i rosanero preparano la sfida casalinga contro il Taranto, match valido per il recupero della 22a giornata del girone C di Serie C. Dopo due gare giocate in trasferta, la compagine di Silvio Baldini torna nel "fortino" Renzo Barbera, dove ha collezionato 38 dei 54 punti totali in questo campionato. Alla vigilia del match contro i pugliesi, il vice allenatore dei rosanero Mauro Nardini, è intervenuto in conferenza stampa vista la positività al Covid-19 di Silvio Baldini: