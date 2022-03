Nardini: “Gol subiti? Serve attenzione. La squadra deve capire una cosa”

Le dichiarazioni rilasciate dal vice allenatore del Palermo, Mauro Nardini, al termine della gara contro il Taranto

"Bisogna stare attenti. Quando la squadra attacca molto è soggetta a ripartenze che ci mettono in difficoltà. Baldini lavora tantissimo con la difesa in giorni specifici - ha dichiarato l'allenatore in seconda, Mauro Nardini, intervenuto in conferenza stampa al termine del match -. Tutti i gol che facciamo sono dettati dal nostro gioco, il mister ama la verticalizzazione. Questi gol ininfluenti che prendiamo in questo periodo possono servire per migliorarci, per non prendere più questi gol. Quando vinci l'ambiente è sereno, dal tifoso ai giocatori e allo staff. Siamo tutti felici, abbiamo realizzato 5 gol e ne abbiamo sbagliati tantissimi. Bisogna capire che possiamo giocarcela con tutti anche fuori casa, i ragazzi sono dei professionisti assoluti. Io ho giocato tanto a calcio, devo fare un plauso a questi ragazzi, al mister e alla società. Il gruppo è fantastico, dobbiamo lavorare per avere questa mentalità anche fuori casa. Questa vittoria ci servirà perché ha spezzato il periodo di negatività e sarà utile in vista di domenica contro il Picerno".