Nardini: “Damiani? Baldini ci teneva. Soleri un esempio, ha fatto un gol da Serie A”

Un super Palermo batte 4-0 il Picerno grazie ai gol di Brunori, Floriano e Soleri. In sala stampa è intervenuto Nardini, vice di Baldini

Un 4-0 convincente servito dalle reti di Brunori, doppietta che lo porta capocannoniere in solitaria in Serie C, il guizzo di Floriano e la magia da centrocampo da parte di Soleri. Un Palermo più che perfetto asfalta l'AZ Picerno dando continuità al successo di mercoledì. Queste le dichiarazioni di Nardini, vice di Baldini out per Covid-19, nella mixed zone: