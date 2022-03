Nardini: “Baldini felice e rammaricato. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta”

Il Palermo mette la quinta e batte Laterza 5-2. Taranto vivo ma travolto dalle reti di Brunori, Luperini e Soleri. Queste le parole di Nardini, tecnico rosanero in seconda

Prende la parola in sala stampa Mauro Nardini , tecnico rosanero in seconda presente sulla panchina contro il Taranto vista la positività al Covid-19 del mister Silvio Baldini. Il Palermo ha asfaltato il Taranto con un netto 5-2 servito dalle doppiette di Luperini e Brunori ed infine chiuso dalla firma di Soleri . L'italo-brasiliano numero 9 ha messo a segno la sua rete numero 21 diventando il capocannoniere della Serie C insieme a Moro del Catania. Queste le parole di Nardini:

"Baldini? L'ho sentito, era felice. Lui è abbastanza moderato e freddo nelle sue esternazioni ma era felice. Era anche un po' rammaricato per alcuni gol sbagliati, bisogna finalizzare certe situazioni che ci si propongono perché in caso contrario vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Mancanza di cinismo? Tutto è allenabile, smettiamo di imparare quando si muore. Ogni allenamento deve essere in funzione del cinismo. Baldini vuole sempre che gli attaccanti facciano gol anche in allenamento, oggi ha sbagliato un gol Valente che solitamente è molto preciso. Anche Luperini a porta vuota ha fallito un tap-in ma poi ha realizzato due gol. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, ma oggi non possiamo lamentarci. Siamo felici della prestazione della squadra".