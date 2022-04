Nardini: “Baldini ha un’idea di gioco. Questo ambiente motiva già per la Serie B”

Il Palermo vince e diverte. A distanza di pochi giorni i rosanero realizzano nove gol, con la vittima di turno del “Barbera” che stavolta è stata il Picerno. Un 4-0 convincente servito dalle reti di Brunori, doppietta che lo porta...

Il Palermo vince e diverte. A distanza di pochi giorni i rosanero realizzano nove gol, con la vittima di turno del "Barbera" che stavolta è stata il Picerno . Un 4-0 convincente servito dalle reti di Brunori , doppietta che lo porta capocannoniere in solitaria in Serie C, il guizzo di Floriano e la magia da centrocampo da parte di Soleri . I rosanero accolgono con piacere la notizia della sconfitta del Catanzaro , ancor più contenti saranno i tifosi del Bari matematicamente promossi in Serie B. Prossima partita decisiva per i rosanero, trasferta contro il Monopoli . In sala stampa è intervenuto il vice tecnico di Baldini , Mauro Nardini :

"Ci sono rimpianti, per noi come per altre squadre. Abbiamo preso tre punti in partite fattibili, ma ci sono episodi che ci sono andati contro. Il mister ha un'idea in testa, ma il gruppo è formato da 24 giocatori, con tutti che devono essere partecipi. Sono tutti titolari, se anche uno abbassa la concentrazione le cose vengono più difficili. Con questa formazione abbiamo fatto nove gol, ma anche con altri giocatori la squadra ha fatto bene. Ultime tre partite? Non c'è bisogno di motivare i ragazzi, l'ambiente viene motivato da solo. Se non di importanza a queste partite vuol dire che qualcosa non va. Delle prove per capire quanto siamo forti, tutti match molto importanti nei quali dobbiamo dimostrare che siamo un'ottima squadra che può ambire alla Serie B. Dobbiamo lavorare in questo mese per avere delle certezze, conquistando consapevolezze che ci possano portare a quest'obiettivo. Abbiamo preparato la partita in un certo modo, ma all'inizio abbiamo fatto fatica per il loro atteggiamento a centrocampo, sono rimasti molto stretti impedendoci di trovare soluzioni tra le linee. Poi, come tutte le squadre, loro hanno dato l'anima ma noi siamo andati sull'uno contro uno facendogli male. A volte incontri avversari che si chiudono, prendendo in una prima parte di gara delle determinata misure. Porta inviolata? Molto importante, anche sul 4-0 chiamavamo la difesa alla concentrazione. Non abbiamo subito tanto e questo è merito di tutto il reparto"