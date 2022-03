Nardini: “Baldini era fiducioso. Normale che i tifosi contestino. Dopo Avellino…”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Nardini, vice di Baldini, al seguito della vittoria del Palermo sul Taranto per 5-2 in Serie C

Vista la positività al Covid-19 del mister Silvio Baldini, è intervenuto in mixed zone il tecnico in seconda Mauro Nardini. Il Palermo è tornato alla vittoria dopo tre deludenti pareggi consecutivi demolendo 5-2 il Taranto di mister Laterza. Pronti, via ed i rosanero sono passati in vantaggio con Luperini, a cui poi è seguita la doppietta di Brunori. Il centrocampista toscano, dopo aver sprecato un paio di occasioni, è riuscito a realizzare il secondo gol personale a cui poi è seguito il gol del pokerissimo da parte di Soleri subentrato. Queste le dichiarazioni di Nardini:

"Sicuramente è vero che nelle ultime fuori casa a parte Avellino (in cui abbiamo dimostrato di essere una buona squadra) abbiamo toppato. La gente si aspetta la stesse prestazioni fuori casa, stiamo lavorando con i ragazzi che sono dei professionisti. Abbiamo attraversato un periodo nero, ma sappiamo di poter spingerci oltre il nostro limite. Stiamo lavorando a livello mentale per le problematiche fuori casa. Ad Avellino abbiamo dimostrato di avere doti tali da poter vincere fuori casa, poi gli episodi ci hanno condannato ma bisogna lavorare per fare le stesse partite fuori casa. Speriamo di curare i particolari che possano permetterci di vincere anche fuori casa. Questi tre pareggi hanno influito sulla testa dei giocatori, oggi era difficile. Baldini avrebbe scommesso su una vittoria oggi, i ragazzi li ha visti molto bene. Stamattina mi ha detto che oggi avremmo fatto una grande partita e così è stato. E' normale che quando fai delle partite in un certo modo non brillante e hai un obiettivo come la Serie B ci sta che i tifosi contestino la squadra. E' normale che oggi qualcuno ci ha contestato, noi abbiamo accettato tutto ma siamo andati in campo con l'idea di vincere bene. La squadra ha dimostrato di avere quel livello di sopportazione a livello mentale che ci servirà per affrontare i play-off".