Mutti: “Palermo? La situazione si è imbastardita. Non è facile rilanciarsi”

"La pressione c’è, visto come viaggiano Como e Venezia. Mentre la Cremonese è tagliata fuori dalla lotta per la promozione diretta: troppi 7 punti di distacco dal secondo posto a quattro giornate dal termine. Detto questo, il margine di vantaggio del Parma è abbastanza gestibile, perciò credo che alla fine riuscirà a vincere il campionato. Quanto al secondo posto, sarà un bel duello: vediamo che succede...". Così Bortolo Mutti , intervistato ai microfoni di "TuttoB". Diversi i temi trattati dall'ex tecnico del Palermo : dalla lotta promozione relativa al campionato di Serie B , con Parma e Como che occupano attualmente il primo ed il secondo posto in classifica, all'arrivo di Michele Mignani sulla panchina rosanero. Ma non solo...

DALLA CREMONESE AL VENEZIA -"Il crollo della Cremonese? Non me l’aspettavo, anche perché la squadra aveva dimostrato grande solidità e forza per gestire il momento decisivo della stagione. È un crollo inspiegabile, strano, visto il valore della rosa. Ma questa è la Serie B, un campionato in cui non puoi mai mollare di una virgola. Vanoli e Vivarini pronti per la A? Sì, perché hanno dimostrato grandi capacità gestionali nel contesto di un campionato difficile, con tante antagoniste importanti. Vanoli è quasi un esordiente in B, ma si è rivelato molto bravo e ora si sta giocando la promozione col Venezia. Vivarini, invece, arriva da un campionato di C vinto a suon di record e guida una squadra che sta disputando una stagione di alto livello, soprattutto sul piano della qualità del gioco espresso".