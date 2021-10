Mutti: “Palermo incompiuto, non è all’altezza del Bari”

Le parole del tecnico Bortolo Mutti, sull'avvio di stagione di Bari e Palermo

Bortolo Mutti, ex allenatore - tra le altre - di Palermo e Bari , ha commentato il cammino finora intrapreso delle due squadre impegnate nel girone C di Serie C. I rosanero, terzi in classifica e distanti 7 punti dalla vetta dopo 8 giornate di campionato, provano a tenere il passo di Bari e Catanzaro; i galletti, in vetta alla classifica a 6 lunghezze dalla formazione calabrese seconda, non sta disattendendo le previsioni iniziali. A fare il punto della situazione è lo stesso ex tecnico delle due compagini, intervenuto ai microfoni di "TuttoBari" per analizzare la prima parte della stagione dei biancorossi.

Mutti si è poi espresso su Mirco Antenucci, e sull'attacco barese: "L'allenatore decide in base a ciò che vede in settimana, non si fa certo male da solo per escludere Antenucci senza motivazione. Magari in questo momento la sua condizione non è ottimale, nella dinamica del gruppo il tecnico deve fare scelte pesanti. L'esclusione rode e dà fastidio ai singoli, ma in un contesto di squadra va accettata: anche perché tutti sono importanti e il giocatore deve farsi trovare pronto in ogni momento. Avere un bomber in grado di centrale la doppia cifra è importante per tutti, ma quando c'è una squadra che si esprime come collettivo è possibile sopperire attraverso il gioco. Chiaro che in un certo momento del campionato potrebbe pesare l'assenza di un goleador, ma i biancorossi sono in grado di responsabilizzare i singoli individui del gruppo".