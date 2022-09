Mutti: “Palermo? Attese superiori a possibilità, più tempo a Corini. City Group…”

Nel 2001-2002 un campionato brillante nel Palermo dell'era Sensi, nel 2011-2012 il ritorno al "Barbera" per subentrare a Devis Mangia, conquistando una salvezza relativamente tranquilla con il Palermo di Zamparini che iniziava ad imboccare il suo percorso societario involutivo. Intervenuto ai microfoni di "TuttoB" l'ex tecnico rosanero Bortolo Mutti, ha analizzato percorso e prospettive in campionato del Palermo soffermandosi inoltre sull'avvio di stagione dei club più blasonati in Serie B.