Mutarelli: “Io, Palermo e il Barbera stracolmo. Scommetto su Damiani. Il City…”

Le dichiarazioni rilasciate da Massimo Mutarelli, ex centrocampista del Palermo

Mediagol ⚽️

"Tutti erano coinvolti e partecipi. Era un continuo scherzare e vivere il quotidiano insieme. Anche al di fuori del campo. Un coinvolgimento a 360 gradi. Passeggiavamo tranquillamente per la città e sentivamo il calore di ogni cittadino. Poi quel Renzo Barbera...". Lo ha detto Massimo Mutarelli, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". L'ex centrocampista del Palermo che ha vestito la maglia rosanero dal 2002 al 2006, ha detto la sua sulla notizia relativa all'acquisizione da parte del City Football Group dell'80% delle quote del club di viale del Fante. Ma non solo...

"Sono molto contento che questa proprietà ha deciso di investire su Palermo. Sono sincero: guardare il Palermo qualche anno fa era una coltellata al cuore. Chi prometteva cose per poi andar via, poi il fallimento... Il City Group è molto importante. Non è un gruppo che arriva e compra il 'Messi' della situazione, facendo scelte ponderate e mettendo basi solide. Anche la città dovrà essere brava a tenerseli stretti", le sue parole.

RICORDI -"All'interno del gruppo e dello spogliatoio, questi anni lì si era creato veramente qualcosa di magico. Tutti erano coinvolti e partecipi. Era un continuo scherzare e vivere il quotidiano tutti assieme. Il Barbera era sempre stracolmo. Ricordo l'anno che perdemmo con lo Schalke 04. C'era un'atmosfera particolare. Una città intera si vedeva catapultata nel calcio internazionale. Abbiamo anche fatto trasferte difficili, come quella di Tel Aviv. Era un calcio completamente diverso. Fatto a Palermo in quegli anni, era come vivere un sogno. Lo stesso Zamparini era felice. Superare quegli ottavi sarebbe stata un'autentica impresa".

SU DAMIANI -"Confermare alcuni è stato fondamentale. Damiani l'ho avuto in primavera all'Empoli. E' un ragazzo duttile, è cresciuto molto. Con me aveva iniziato da play, negli ultimi anni fa l'interno. Quindi con buona qualità e discreto dinamismo riesce a coprire tutta la partita. Infatti Baldini che l'aveva avuto a Carrara l'ha richiesto subito. Gli altri hanno dimostrato grandi qualità e soprattutto danno al mister l'opportunità di giocare in moduli diversi in base alla necessità".

RAPPORTO SPECIALE -"Con Palermo, per la mia serietà dentro e fuori dal campo, ho un rapporto speciale. Io non sono uno di quelli che esce tutti i giorni sui giornali. A Palermo pensavo solo a dare il massimo, e forse questo è stato riconosciuto. Però non nascondo che quando ci sono stati quei raduni con tutti gli ex giocatori del Palermo e a me non è arrivato l'invito, ci sono rimasto un po' male, mi è dispiaciuto un po'. Il mio obiettivo? Ho tantissima voglia di rimettermi in gioco e ritrovare una panchina. Ho avuto diversi contatti per ricominciare, ma non si sono concretizzate varie situazioni. Vorrei ripartire facendo il primo allenatore, non più il vice", ha concluso Mutarelli.