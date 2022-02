Morte Zamparini, Palermo-Messina: rosanero in campo con il lutto al braccio

L'ex presidente del Palermo è morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna: squadra con il lutto al braccio

Il Palermo in occasione del match di domani pomeriggio contro l'Acr Messina scenderà in campo con il lutto al braccio in ricordo di Maurizio Zamparini. La società rosanero ha anche fatto richiesta formale alla Lega Pro per far sì che prima dell'inizio dell'incontro venga rispettato un minuto di raccoglimento.