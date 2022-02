Morte Zamparini, Gio. Tedesco: “Presidente più vincente del Palermo, ti sono grato”

Giovanni Tedesco saluta così l'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini, venuto a mancare l'1 febbraio 2022

"Sei stato il presidente più vincente della storia del Palermo. Lo dicono i fatti. Ma io ti sarò per sempre grato per avermi permesso di realizzare il sogno che avevo sin da bambino, quello di indossare la maglia rosanero. Riposa in pace, grande Presidente. I veri palermitani ti renderanno onore per sempre".