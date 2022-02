Morte Zamparini, Delio Rossi: “Esteta del calcio. Se penso a Miccoli, Pastore…”

Il ricordo dell'ex tecnico del Palermo, Delio Rossi, per la scomparsa dell'ex patron rosanero Maurizio Zamparini

Nella storia della società rosanero, Zamparini è stato sia il presidente, sia il proprietario, rimasto più a lungo in seno al club (dal 21 luglio 2002 al 27 febbraio 2017 e dal 21 luglio 2002 al 1° dicembre 2018), portando il Palermo in alto: dalla promozione dalla Serie B alla A, all'Europa League fino alla finale di Coppa Italia.

"Il presidente era una persona appassionata, amava il calcio, devo dire che sono tra gli allenatori che sono rimasto piu' a lungo con Zamparini. Forse perche' non lo assecondavo come altri, magari poi ne pagavo le conseguenze perche' avevamo contrasti aspri. Poi di calcio ne capiva: se penso ai vari Miccoli, Pastore, Cavani, Ilicic, Balzaretti, Hernandez, che ho allenato in rosanero. Era un esteta del calcio e spesso per questo perdonava anche quei calciatori piu' talentuosi se facevano qualcosa di sbagliato...".