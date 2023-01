Morte Vialli, Corini: “Leader e uomo vero, quell’abbraccio con Mancini…”

"Gianluca Vialli è stato un grande calciatore, un professionista esemplare, un leader vero, di quelli che si assumevano le responsabilità anche fuori dal campo - il ricordo del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante -. Lo è stato da allenatore, da dirigente e lo ha dimostrato anche nella malattia che ha affrontato sempre con grande forza. Penso che aver visto quell'abbraccio fra lui e Mancini all'Europeo sia stato qualcosa di straordinario. E' un ragazzo che lascia un grandissimo ricordo. E per me quando una persona lascia un grande ricordo di sé vuol dire che è stato veramente un uomo importante, con valori altrettanto importanti. Voglio rivolgere le mie condoglianze alla famiglia e ricordare loro che Gianluca ha lasciato un grande ricordo in tutti noi".