Morte Mihajlovic, il ricordo di Luca Vido: “Avevo 18 anni… Buon viaggio Mister”

"Avevo 18 anni e mi hai fatto fare l'esordio in un amichevole contro l'Inter a San Siro. Prima della partita mi hai chiamato e mi hai chiesto se avessi paura di giocare quella partita, e sorridendo mi hai detto di stare tranquillo. Per molti può essere poco ma per me è un grande gesto... E anche se non lo saprai mai ti voglio ringraziare. Buon viaggio mister".