Continua a delinearsi la stagione che verrà in Serie A. Tra panchine ancora incerte e conferme ormai sicure, le sorprese non mancano. Tra queste, c'è la situazione legata al Monza: i brianzoli avevano confermato Paolo Bianco, per poi assistere a un dietrofront inaspettato del tecnico. Sarà, quindi, tempo di sondaggi e idee per trovare il profilo giusto nell'economia dell'obiettivo salvezza dopo la promozione tramite i play-off di quest'anno.

In tal senso, la primissima idea della società lombarda è Alberto Gilardino. Dopo esser stato esonerato a metà campionato dal Pisa, l'ex attaccante cerca una nuova squadra da cui ripartire. Il periodo in toscana, finito anzitempo, non è comunque stato negativo, visto il destino dei nerazzurri e i 14 punti su 18 totali conquistati sotto la sua guida tecnica. In prima battuta, il suo nome è stato accostato al Verona, in cerca di una nuova figura per guidare la squadra, ma la pista non sembra mai essersi scaldata. Ed ecco che, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il suo nome è il primo per sostituire Bianco. L'ormai ex tecnico fimerà con il Pisa, creando di fatto un particolare "scambio" di tecnici. Giornate di riflessioni, quindi, in casa Monza: dopo l'addio di Burdisso, adesso la ricerca sarà incentrata anche su un tecnico che possa guidare la squadra alla salvezza.

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