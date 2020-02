Montervino-Mediagol: “Polemiche? Il Savoia vuole solo una cosa. Ecco cosa temo del Palermo”

Parola a Francesco Montervino.

Allungare la striscia di risultati utili consecutivi per ipotecare quanto prima la salvezza: è questo l’obiettivo del Nola di Gianluca Esposito, reduce da due importanti vittorie maturate contro Corigliano e Biancavilla che hanno permesso alla compagine campana di traghettarsi all’ottavo posto in classifica. Dati che testimoniano il momento positivo vissuto dalla formazione bianconera chiamata, tra poco meno di ventiquattro ore, ad affrontare il Palermo di Rosario Pergolizzi: primo in classifica e in cerca di riscatto dopo il ko maturato sul campo del Licata. Un impegno analizzato proprio dal direttore generale del Nola, Francesco Montervino, durante un’intervista concessa in esclusiva ai microfoni di “Mediagol.it”.

“Il punto di forza del Palermo è il Palermo stesso nella sua totalità: nella tifoseria, nella società, nella squadra, nell’allenatore e in quei 3-4 giocatori importanti. È chiaro che dobbiamo stare attenti a tutto ciò che è l’ambiente Palermo. Per quanto riguarda il Nola, il nostro punto di forza è senza ombra di dubbio la spensieratezza. Da ex calciatore posso dire che quando si incontra una squadra spensierata che non ha problemi di classifica, questo fattore può risultare importante e può essere determinante nella gestione della partita. Credo che il Palermo debba pensare a questo, incontrare una squadra senza pressioni e non sarà facile”.

Montervino si è poi espresso sulla sfida a distanza con il Savoia e, più in particolare, sulle recenti dichiarazioni rilasciate dal direttore generale del club campano: “Dichiarazioni Rais? A me interessa poco di quello che dicono gli altri, ognuno svolge il suo lavoro e porta acqua al suo mulino. È chiaro che il Savoia, diretta inseguitrice del Palermo, fa di tutto per cercare di mettere pressione così come il Palermo fa di tutto per cercare di non essere inseguito in maniera vistosa. Personalmente guardo soltanto il campionato del Nola non mi interessano gli altri, ma soltanto fare bella figura e dimostrare che stiamo facendo qualcosa di straordinario”.

Chiosa finale sugli argomenti under e calciomercato: “Giovani del Palermo che prenderei per il prossimo anno? Sarei contento di mantenere tutti i miei giovani l’anno prossimo, perché stanno facendo qualcosa di straordinario e meriterebbero piazze e categorie diverse. Non credo sia corretto parlare di giovani da poter rubare ad altre società, ma sarei contento se riuscissi a riconfermare i miei giovani. Sono ragazzi che stanno lasciando una bella impronta, non nascondo che ci sono dei club professionistici che stanno sondando il terreno, mi auguro che domenica possano far bene perché per loro sarebbe motivo d’orgoglio, anche quello di essere valutato da una squadra importante come il Palermo”.