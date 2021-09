Il Palermo non ritrova la vittoria (manca da 4 partite), ma il primo gol in stagione di Matteo Brunori che si blocca dopo il rigore sbagliato contro il Catanzaro. L'attaccante rosanero ha realizzato la rete del vantaggio nella sfida contro il Monterosi conclusasi 1-1, delusione per l'ex Entella come ha tenuto a sottolineare in conferenza stampa.