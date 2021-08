Monterosi-Palermo, ritorno al passato: i rosa sfideranno l’ex dg Lucchesi

Il direttore generale del Monterosi Fc è Fabrizio Lucchesi, tra i protagonisti in negativo del crack finanziario targato Arkus Network

La squadra neopromossa in Lega Pro esordirà in casa il 29 agosto contro il Foggia, mentre il prossimo 26 settembre sfiderà al "Rocchi" il Palermo di Giacomo Filippi. Un vero e proprio ritorno al passato. Il direttore generale del Monterosi Fc, infatti, è Fabrizio Lucchesi, ex dirigente del vecchio Palermo. L'esperienza di Lucchesi nel capoluogo siciliano non può di certo esser ricordata come importante e proficua dal punto di vista sportivo, anzi. Il dirigente toscano - nel ruolo di direttore generale - è stato, sotto il profilo manageriale, tra i protagonisti in negativo dell'infausto crack finanziario targato Arkus Network e Tuttolomondo, che ha portato al fallimento dell'Us Città di Palermo.