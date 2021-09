Monterosi-Palermo, occhio a Mbende: un anno fa segnò contro i rosanero

La sfida tra Monterosi e Palermo è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "E. Rocchi": i laziali a caccia della prima vittoria

"Occhio a Mbende, un anno fa segnò contro i rosanero". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Monterosi Tuscia e Palermo , in programma alle ore 14:30 allo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo . Se i rosanero vogliono tornare a vincere in trasferta dopo il passo falso di Taranto e contro l' Acr Messina , i padroni di casa sono alla ricerca del primo successo stagionale.

Insieme a Vibonese, Fidelis Andria e Potenza, la squadra di David D'Antoni non è ancora riuscita a vincere una gara in questo avvio di stagione. Al suo primo anno tra i professionisti, il Monterosi ha conquistato fin qui soltanto un punto, frutto del pari rimediato in occasione della quarta giornata del Girone C di Serie C sul campo del Potenza. Prima, le sconfitte contro Foggia, Bari e Campobasso.