Monterosi-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Buttaro e Brunori i migliori

I voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi dopo il pareggio esterno contro il Monterosi

Il Palermo non riesce a ritrovare quella vittoria che in campionato manca ormai dalla prima giornata quando i rosanero superarono per 2-0 il Latina. I rosanero non vanno oltre l'1-1 nella sfida esterna contro la cenerentola Monterosi, apre le danze un gol di Brunori che viene pareggiato da Cancellieri a inizio ripresa.