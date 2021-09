Il Palermo non è andato oltre l'1-1 nella sfida esterna contro il Monterosi, un pari che lascia l'amaro in bocca soprattutto perchè arrivato contro l'ultima della classe. Prestazione negativa quella offerta dai rosanero che da quattro partite non trovano ormai la vittoria, dopo il successo contro il Latina sono arrivati infatti 3 pareggi e 1 sconfitta. Il tecnico della compagine rosanero, Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato così la sfida contro i laziali.