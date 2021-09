Monterosi-Palermo, D’Antoni: “Rosa messi alle corde. C’è mancato poco per vincere”

Le dichiarazioni del tecnico del Monterosi a margine del pareggio maturato contro il Palermo di Giacomo Filippi

Questo il pensiero del coach del Monterosi Tuscia, David D'Antoni, intervenuto in mixed zone a margine del match contro il Palermo di Giacomo Filippi. Un punto che dà morale alla compagine laziale in vista dei prossimi impegni validi per il Girone C di Serie C.